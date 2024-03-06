Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Eskişehir'den getirilen uyuşturucu maddeyle birlikte yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir'den Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen aracı kent merkezinde durduran ekipler, bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.
Ekipler, araçtaki A.Ş. ile H.H'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.