Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte, uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 185 lira ele geçirdi.

Operasyonda, A.K. ile E.K, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.