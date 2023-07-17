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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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Afyonkarahisar'ın Salar beldesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kök Hint keneviri, 3 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 98 fişek, 18 mermi ve sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salar beldesinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda 6 kök Hint keneviri, 3 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 98 fişek, 18 mermi ve sentetik hap ele geçirdi.

Operasyonda, yakalanan Y.K. ve Ş.K'ye adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar Güncel Haberler

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