Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine yapılan operasyonda, 79 kök ekili kenevir bitkisi, esrar, ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Ayrıca Hocalar ilçesinde kablo hırsızları da suç üstü yakalandı.