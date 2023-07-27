Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Güncel Haberler
Afyonkarahisar'da Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine yapılan operasyonda, 79 kök ekili kenevir bitkisi, esrar, ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Ayrıca Hocalar ilçesinde kablo hırsızları da suç üstü yakalandı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda iki 2 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sülün beldesinde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı baskında, 79 kök ekili kenevir bitkisi, bir miktar esrar, 4 adet ruhsatsız tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, fişek ve mermiler ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan A.A. ile Ü.U, hakkında adli işlem yapıldı.
Hocalar'da kablo hırsızlar suç üstü yakalandı
Hocalar ilçesinde hırsızlık amacıyla 60 metre uzunluğunda kabloyu kesen 3 şüpheliye adli işlem uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilhisar köyünde Türk Telekom'a ait 60 metre uzunluğundaki kablonun kesildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipleri gören 3 şüpheli kaçtı.
Kısa sürede şüphelileri yakalayan jandarma ekipleri, olay yerinde 2 motosiklet, kablo, kerpeten, bıçak, mont ve spor ayakkabı ele geçirdi.
Ekiplerin şüpheliler hakkında adli işlem yaptığı bildirildi.