Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak çalışma sonucu, İzmir yolu üzerinde yapılan uygulamada, durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Yapılan aramada, 1724 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili M.G ile Ö.D gözaltına alındı.