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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki uygulama noktasında bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada, 874 uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin ile kokain ele geçirdi.

Otomobildeki C.S. ile A.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların polisteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Karahisar Güncel Haberler

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