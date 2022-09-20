Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli, gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki cadde ve sokaklarda uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Yunus Emre Mahallesi'nde şüphelendiği M.G. ile A.İ.K'nin üst araması ile eşyaları arasında 3 bin 358 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüpheliler, gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Arif Yavuz Emniyet Müdürlüğü Karahisar Narkotik Güncel Haberler

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