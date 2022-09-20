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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki cadde ve sokaklarda uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Yunus Emre Mahallesi'nde şüphelendiği M.G. ile A.İ.K'nin üst araması ile eşyaları arasında 3 bin 358 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Şüpheliler, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Karahisar Narkotik Güncel Haberler

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