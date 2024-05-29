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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Operasyonda uyuşturucu madde ve sentetik hap ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Yarenler Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan İ.B. ile A.A'nın üst aramasında 7 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ile bir sentetik hap ele geçirildi.

Polis ekipleri, A.A'yı gözaltına aldı, İ.B'ye adli işlem uyguladı.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kargo'yla gönderilen uyuşturucuyu alan şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya'dan Afyonkarahisar'a kargoyla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezinde takip sonucu kargo poşetini alan ve araçla kaçmaya çalışan H.Ç'yi yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekipleri, H.Ç'ye adli işlem uyguladı.

Kaynak: AA / Güncel

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