Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'da yapılan uyuşturucu operasyonunda polis ekipleri tarafından 1 şüpheli yakalandı ve 842 sentetik hap ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen aracı İzmir yolunda durduran ekipler, 842 sentetik hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan Ş.G'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Afyonkarahisar'da düzensiz göçle mücadele sürüyor
Afyonkarahisar'da polis ekipleri, uygulama noktasında durdurduğu yolcu otobüsünde izinsiz seyahat eden yabancı uyruklu kişiyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar - İzmir kara yolunda durdurduğu yolcu otobüsünde yabancı uyruklu K.A.H'ının izinsiz seyahat ettiğini belirledi.
Ekipler, ilgili firmaya para cezası kesti.
K.A.H'ın ise emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.