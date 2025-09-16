Haberler

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 731 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, hakimlikçe tutuklandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreste yaptığı aramada bir çanta içerisine gizlenmiş 6 bin 731 sentetik hap ele geçirdi.

Operasyonda şüpheliler K.G. ile Y.G., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlılar, buradan sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
