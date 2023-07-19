Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Adreste Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından yapılan baskınlarda farklı türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Bir adreste metamfetamin ve sentetik ecza, diğer adreste ise esrar ve sentetik peçete ile uyuşturucu haplar bulundu. Gözaltına alınan şahısların işlemleri devam ediyor.