Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri uyuşturucu satışı yapan bir zanlıyı tutukladı. Yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreste yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan İ.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel