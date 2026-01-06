Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, otogarda yakalanan D.Y.'nin üzerinde 495 sentetik ecza hap bulundu. Gözaltına alınan kişi, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, otogarda yakaladığı D.Y'nin üzerinde 495 sentetik ecza hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel