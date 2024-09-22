Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ve Çay ilçelerinde uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Dinar ve Çay ilçelerinde 2 otomobil ve otobüsü durdurdu.

Ekiplerin araçlarda yaptığı aramalarda, bir miktar uyuşturucu, 6 peçeteye emdirilmiş narkotik madde ve tabanca ele geçirildi.

Araçlardaki C.T, Z.A, Z.K, M.G, İ.D, S.Z, T.P, G.Ç. ile E.Ç. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.