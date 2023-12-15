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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Zanlı Gözaltına Alındı

15 Aralık 2023 09:53 Güncelleme: 09:54 Abone Ol

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir grubun uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Operasyonda, bir miktar uyuşturucu, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 45 mermi ve 8 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.