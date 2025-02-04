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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltında

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltında
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Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, temin edilen uyuşturucunun satışı üzerine harekete geçerek zanlıların araçlarında ve ikametlerinde arama yaptı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.Ö'nün temin ettiği uyuşturucuyu satacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

B.Ö. ile B.U, P.Y, O.K. ve N.A'nın Erenler Mahallesi'ndeki araçlarında ve ikametlerinde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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