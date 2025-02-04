Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltında

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.Ö'nün temin ettiği uyuşturucuyu satacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

B.Ö. ile B.U, P.Y, O.K. ve N.A'nın Erenler Mahallesi'ndeki araçlarında ve ikametlerinde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.