Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda 2 bin 34 uyuşturucu hap ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, otogar ile bazı adreslerde yaptığı aramada, 2 bin 34 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'sine adli işlem uygulandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
