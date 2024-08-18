Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheliye adli işlem uygulandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dişli beldesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine bölgede çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin adresinde ve bir araçta yaptığı aramada, peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, kurusıkı tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan M.S, O.Ç, R.K, A.U. ile E.Y'ye adli işlem uygulandı.