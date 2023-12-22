Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar kenevir tohumu, 3 ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ve kullanıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar kenevir tohumu, 3 ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda, gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.