Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, M.S. adlı zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan tır içerisinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili M.S. gözaltına alındı.

Zanlı, uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
