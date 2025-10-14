Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, M.S. adlı zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan tır içerisinde arama yapıldı.
Yapılan aramada, 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili M.S. gözaltına alındı.
Zanlı, uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel