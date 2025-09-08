Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobil ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 30 gram uyuşturucu madde ile

45 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili H.S, H.G, E.K, A.A. ve E.K. gözaltına alındı.