Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yaklaşık 30 gram uyuşturucu madde ve 45 sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobil ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 30 gram uyuşturucu madde ile

45 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili H.S, H.G, E.K, A.A. ve E.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
