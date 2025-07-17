Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine İzmir kara yolundaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, uyuşturucu emdirilmiş 10 peçete ele geçirildi. Otomobildeki Ş.U, S.Y, B.A. ile A.O.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.