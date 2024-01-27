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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı gözaltına alındı

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Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 190 gram esrar, 4 kurusıkı tabanca, 12 cep telefonu ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 190 gram esrar, 4 kurusıkı tabanca, 12 cep telefonu ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda, A.İ.Y, T.Y, M.U. ile M.B. gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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