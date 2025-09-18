Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Jandarma ekiplerinin 4 adrese düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin kentte belirlenen adreslere düzenlediği 4 operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü adli işlem uygulanarak salıverildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
