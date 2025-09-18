Haberler

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Jandarma ekiplerinin 4 adrese düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin kentte belirlenen adreslere düzenlediği 4 operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü adli işlem uygulanarak salıverildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
