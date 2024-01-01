Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı
Afyonkarahisar'da yapılan bir uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 100,57 gram uyuşturucu madde ve 73,97 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da bir miktar uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 100,57 gram uyuşturucu madde ve 73,97 gram kokain ele geçirildi.
Olayla ilgili, K.S.D, M.E.Ç, B.S. ve C.D. gözaltına alındı.