Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Afyonkarahisar'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler, sentetik ecza, bir av tüfeği ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde bulunan bir mahallede çalışma yapıldı.
Yapılan çalışmalarda, bir peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 4,04 gram uyuşturucu madde, 51 sentetik ecza maddesi, bir av tüfeği ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Konuyla ilgili olarak E.U, E.G, F.K. ve O.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel