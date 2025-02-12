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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
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Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, 7 bin 504 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Afyonkarahisar-Uşak kara yolundaki boş arazide şüpheli hareketlerde bulunan kişileri fark etti. Arazide arama yapan ekipler, bir çanta ve poşette 7 bin 504 sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan A.O.Ç, Ş.T, Y.D. ile M.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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