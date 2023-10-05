Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 31 Adet Sentetik Ecza ve 2 Gram Esrar Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir şahsın evine yapılan baskında 31 adet sentetik ecza diye adlandırılan uyuşturucu hap ile 2 gram esrar ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir şahsın evine yapılan baskında 31 adet sentetik ecza diye adlandırılan uyuşturucu hap ile 2 gram esrar ele geçirdi.

Olay, kent merkezine bağlı Kozluca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. (29) isimli şahsın evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisini alan ekipler şüphelinin adresine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 31 adet sentetik ecza diye adlandırılan uyuşturucu hap ile 2 gram esrar ele geçirildi. Olayın ardından şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR