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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Antalya'dan kente uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine yapılan çalışmada 3 zanlı yakalandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, para ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'dan bir araçla kente uyuşturucu madde sevk edileceği yönünde aldığı bilgiye ilişkin çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, tespit edilen aracı Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzerinde durdurdu.

Yapılan aramada, bir miktar peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Araçtaki şüpheliler, Ö.Ş.O, O.K. ve M.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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