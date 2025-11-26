Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 16 kilo 903 gram skunk ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri, şüpheli bir aracı durdurarak önemli bir yakalama gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, takibe aldığı şüpheli otomobili Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Anıtkaya köyü yakınlarında durdurdu.
Aramada, otomobilin bagajında iki valize gizlenmiş 16 kilo 903 gram skunk, 3 cep telefonu ve paketleme malzemeleri ele geçirildi.
Ekipler, otomobildeki F.H, İ.A. ile V.T'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel