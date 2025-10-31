Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sokak satıcısı 3 kişi tutuklandı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu satışı hakkında aldıkları bilgi üzerine harekete geçti.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yakaladığı sokak satıcısı E.D, Z.D. ile H.G'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğimce tutuklandı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel