Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Dumlupınar, Sümer, Karaman ve Erenler mahallelerinde belirlenen iş yeri ve adreslerde yaptığı aramalarda 5 bin 264 sentetik ecza ele geçirdi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Polis, 1 kişiye de adli işlem uyguladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.