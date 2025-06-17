Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonucunda 3 şüpheli tutuklandı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Afyonkarahisar-Konya kara yolundaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde 2 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirdi.
Otomobildeki B.K, M.Ö, D.K, M.K. ile H.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan B.K, M.Ö. ve D.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel