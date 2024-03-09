Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer malzemelerle birlikte 3 zanlı tutuklandı.
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi, İhsaniye ve Sinanpaşa ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, 55 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu, 3 cep telefonu, tabanca ve 5 mermi ele geçirdi.
Operasyonda, A.D, Ş.G.K, M.B, B.D. H.A. ile K.K. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan A.D, Ş.G.K. ve M.B, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.