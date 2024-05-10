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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 8 bin 143 sentetik ecza ve cep telefonu ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, durdurduğu şüpheli İ.A'nın (26) otomobilinde dedektör köpek yardımıyla yaptığı aramada 8 bin 143 sentetik ecza ve cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.A, emniyetteki ifadesinde uyuşturucu hapları İzmir'den M.T. ile C.İ'den temin ettiğini belirtti.

Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi de Afyonkarahisar Otogarı'nın otoparkındaki araçlarında yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan İ.A, M.T. ile C.İ, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Cep Telefonu Jandarma 3.Sayfa Güncel Haberler

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