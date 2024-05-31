Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 787 sentetik hap, 3 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 450 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.C, E.G. ile D.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.