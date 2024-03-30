Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ve Dinar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Afyonkarahisar - Antalya karayolu Kılıçarslan beldesinde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 10 sentetik hap, 4 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirdi.

Araçtaki. F.Ç, N.K. ile İ.I, "uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

Dinar'da Camikebir Mahallesi'nde ise polis ekipleri, E.C.E. ile A.D'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Şüphelilere, adli işlem uygulandı.