Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yeşilhisar köyünde uyuşturucu imal edildiği ve satıldığı bilgisine ulaştı. Operasyonda uyuşturucu madde, tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objeler ele geçirildi.
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşilhisar köyünde uyuşturucu imal edilip satıldığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 sikke ve 7 obje ele geçirildi.
Operasyonda A.C, H.C. ve N.C. gözaltına alındı.