Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Afyonkarahisar'a uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, E.Y, A.A.A. ile T.K'yi Salar beldesinde yakaladı.

Şüpheli T.K'nin adresi ve motosikletinde yapılan aramada, 5 bin 258 uyuşturucu hap, 3 cep telefonu, ruhsatsız av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 206 bin 700 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.