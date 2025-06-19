Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 5 bin 258 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği ve büyük miktarda para ele geçirildi.
Afyonkarahisar'a uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, E.Y, A.A.A. ile T.K'yi Salar beldesinde yakaladı.
Şüpheli T.K'nin adresi ve motosikletinde yapılan aramada, 5 bin 258 uyuşturucu hap, 3 cep telefonu, ruhsatsız av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 206 bin 700 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel