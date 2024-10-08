Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında 233 sentetik uyuşturucu hap ve 41 bin 700 lira ele geçirildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.S, Ş.G. ve D.C.Ç'nin ilçede uyuşturucu satacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda, M.S'nin kullandığı araç, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu ilçe girişinde jandarma ekiplerince durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 233 sentetik uyuşturucu hap, 41 bin 700 lira ele geçirildi.
Araçtaki M.S, Ş.G. ve D.C.Ç. gözaltına alındı.