Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü uyuşturucu operasyonu sonucunda 2 zanlı tutuklandı. Çavdarlı köyünde yapılan aramada 8 bin 81 sentetik hap ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Çavdarlı köyünde belirlenen bir adreste yaptıkları aramada 8 bin 81 sentetik hap ile 2 cep telefonu ele geçirdi.

Adreste gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

