Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü uyuşturucu operasyonu sonucunda 2 zanlı tutuklandı. Çavdarlı köyünde yapılan aramada 8 bin 81 sentetik hap ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Çavdarlı köyünde belirlenen bir adreste yaptıkları aramada 8 bin 81 sentetik hap ile 2 cep telefonu ele geçirdi.
Adreste gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel