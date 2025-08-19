Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan E.F.D. ve A.K. tutuklandı. Otogarda yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında otogarda bir şüphelinin üst ve eşya aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, E.F.D. ve A.K. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
500
