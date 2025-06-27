Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, ele geçirilen uyuşturucular ve imalat malzemeleri ile birlikte 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan aramalarda uyuşturucu imalatı ile ilgili önemli bulgulara ulaştı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu imal edilip satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreste yaptığı aramada, uyuşturucu emdirilmiş 16 peçete, bir miktar uyuşturucu, imalat aşamasında kullanılan 2 makas, peçete rulosu ve kimyasal madde şişeleri ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan R.Ç. ile K.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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