Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.T. ile C.İ'nin Afyonkarahisar'a uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Çayırbağ beldesinde şüphelilerin kullandığı araçta yaptığı aramada 8 bin 120 uyuşturucu hap ile 2 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.T. ile C.İ'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.