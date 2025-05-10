Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, uyuşturucu getirip getireceği tespit edilen iki şahsı gözaltına aldı. Yapılan operasyonda 8 bin 120 uyuşturucu hap ve iki cep telefonu ele geçirildi.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.T. ile C.İ'nin Afyonkarahisar'a uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Çayırbağ beldesinde şüphelilerin kullandığı araçta yaptığı aramada 8 bin 120 uyuşturucu hap ile 2 cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.T. ile C.İ'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel