Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 bin 682 sentetik ecza hapıyla yakalanan M.A. ve O.S. tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları araçta yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada 2 bin 682 sentetik ecza hap ele geçirdi.
Araçtaki M.A. ile O.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel