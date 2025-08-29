Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Afyonkarahisar'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, otomobilde ele geçirilen uyuşturucu madde ile bağlantılı olarak M.D. ve Z.G. adlı iki şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurulan otomobil içerisinde arama yaptı.
Aramada, 7 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. M.D. ve Z.G. gözaltına alındı. Şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel