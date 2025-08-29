Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, otomobilde ele geçirilen uyuşturucu madde ile bağlantılı olarak M.D. ve Z.G. adlı iki şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurulan otomobil içerisinde arama yaptı.

Aramada, 7 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. M.D. ve Z.G. gözaltına alındı. Şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
Kerem Galatasaray'a para kazandırdı

Kerem Galatasaray'a para kazandırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Randevu talep etti! Ali Koç, takımın başına Mourinho'dan daha ünlüsünü getiriyor

Takımın başına Mourinho'dan daha ünlüsünü getiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.