Merkez Bankası Başkanı Karahan: 2025 yılı sonu için enflasyon tahminimiz yüzde 24

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini
Yavaş'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili soruya yanıtı basın toplantısına damga vurdu

Tüm kamuoyunun merak ettiği soruya alakasız bir yanıt verdi
İstismar sonucu öldürülen Sıla bebek davasında karar

İstismar sonucu öldürülen Sıla bebek davasında karar
Bakanlık 81 ile yazı gönderdi: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak

Bu görüntüler sonrası Bakanlık 81 ile yazı gönderdi

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde satışı üzerine gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve tutuklamalar hakkında detaylı bilgi verildi.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslerler yaptığı baskında uyuşturucu madde emdirilmiş 4 peçete, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda şüphelilerden A.T ile E.Ö. gözaltına alındı, K.Ö'ye ise adli işlem uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
img

Yıldız futbolcunun oğlu da kendi gibi
img

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha
img

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milletvekillerine trafikte 'ömür boyu' ceza muafiyeti

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha
Türkiye'de en fazla boşanma İzmir'de

İşte en fazla boşanmanın yaşandığı ilimiz
Kahtalı Mıçe, hasta yatağından sevenlerine seslendi: Dualarınızı eksik etmeyin

Hasta yatağından dua istedi
'Cin' yalanıyla kandırdığı kadını cinsel birlikteliği ikna edip 2 milyon lirasını aldı

Kandırdığı kadını cinsel birlikteliği ikna edip 2 milyon lirasını aldı
Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı

Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı
Çuval çuval parayı böyle aklamışlar! Dizideki yöntem gerçek oldu

Görüntü Türkiye'den! Çuval çuval parayı böyle aklamışlar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.