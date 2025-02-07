Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde satışı üzerine gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve tutuklamalar hakkında detaylı bilgi verildi.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslerler yaptığı baskında uyuşturucu madde emdirilmiş 4 peçete, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.
Operasyonda şüphelilerden A.T ile E.Ö. gözaltına alındı, K.Ö'ye ise adli işlem uygulandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.