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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yapılan uygulamada durdurulan araçta yapılan aramada değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayın ardından 2 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da durdurulan araçta değişik türlerde uyuşturucu maddeler ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Olay, Dinar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede uygulama yapan Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 2.83 gram metamfetamin ile 16.11 gram eroin ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan H.İ.C. ve S.C.A. isimli şahıslar sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karahisar Narkotik Hisarcık Güncel Haberler

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