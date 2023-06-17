Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Operasyon, Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gerçekleştirildi. Aldığı bir istihbarat üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, ilçede önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskında haklarında yakalama kararı bulunan E.K., A.A., C.Ü. ve İ.B. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan E.K. ve İ.B., tutuklanırken, diğer iki şahıs hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. - AFYONKARAHİSAR