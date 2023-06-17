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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

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Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Tutuklama kararı verilen E.K. ve İ.B. adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Operasyon, Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gerçekleştirildi. Aldığı bir istihbarat üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, ilçede önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskında haklarında yakalama kararı bulunan E.K., A.A., C.Ü. ve İ.B. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan E.K. ve İ.B., tutuklanırken, diğer iki şahıs hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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