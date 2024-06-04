Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sahipata Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine bölgede çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen bir adrese yaptığı baskında 59 adet peçeteye emdirilmiş halde uyuşturucu, 524 sentetik hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 615 lira ele geçirdi.

Operasyonda G.Y. ile F.Y. gözaltına alındı.